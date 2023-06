Podcast: como investigação sobre aliados de Lira pode atingir presidente da Câmara

São Paulo

A exoneração de Luciano Cavalcante na Câmara, confirmada nesta segunda-feira (5), foi um dos principais desdobramentos até aqui de uma investigação da Polícia Federal que mira desvios em contratos para a compra de kits de robótica em cidades de Alagoas com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O caso foi revelado pela Folha.

Na última quinta (1º), a PF deflagrou uma operação no âmbito da investigação que teve como alvos aliados do presidente da Câmara —entre eles Cavalcante, auxiliar mais próximo de Arthur Lira e que atuava como assessor da liderança do PP na Casa. Lira afirma que não tem relação com os acontecimentos nem se sente afetado por eles.

Nesta segunda, reportagem da Folha mostrou que, segundo a PF, o presidente da Câmara usou na campanha de 2022 uma picape que foi monitorada pela corporação durante uma entrega de dinheiro ligado aos supostos desvios. O uso do veículo foi registrado na prestação de contas à Justiça Eleitoral. No centro da apuração sobre as irregularidades na compra dos kits está a Megalic, empresa de outro aliado de Lira.

A operação da PF ocorreu um dia após a votação da medida provisória que reorganizava a Esplanada dos Ministérios —ápice da tensão entre Lira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A coincidência não contribuiu para amenizar o clima. Nesta segunda, os dois se encontraram; Lira negou que haja tensão, mas reforçou recados ao Planalto.

O Café da Manhã desta terça (6) explica os desdobramentos da operação Hefesto, da PF, e como ela pode respingar em Lira. O podcast entrevista o repórter da Folha em Brasília Fabio Serapião.

