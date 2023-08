Podcast debate mecanismos anticorrupção, dez anos depois de sanção da lei

A lei anticorrupção, aprovada na esteira dos protestos de junho de 2013, completa 10 anos com um balanço ambíguo. As empresas veem avanços: pesquisa da Transparência Internacional mostrou que 95% dos executivos de compliance de grandes companhias a aprovam —mas ponderam que os mecanismos de integridade precisam amadurecer, principalmente nos pequenos e médios negócios.

No setor público, a avaliação é de que o ambiente de combate à corrupção precisa ser recuperado, depois de um desmonte em órgãos de controle nos últimos anos.

A lei estabeleceu uma estrutura para combater irregularidades no setor privado. O texto permitiu que União, estados e municípios apurassem denúncias de empresas envolvidas em fraudes de contratos públicos —e aumentou as penas para os atos ilícitos. As punições impulsionaram mudanças na estrutura administrativa das companhias, como a implementação de departamentos de compliance, responsáveis por garantir boas condutas.

O episódio desta terça-feira (1º) do Café da Manhã faz um balanço dos 10 anos da lei anticorrupção, discute como combinar mecanismos de controle públicos e privados e analisa os desafios brasileiros no setor. O podcast entrevista Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência Internacional no Brasil.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Raphael Concli.