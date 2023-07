Podcast: o perfil dos quilombolas no Censo e as demandas dessa população

São Paulo

O Censo 2022 traçou um retrato populacional inédito ao perguntar aos brasileiros se eles se consideram quilombolas. Com base nessa autodeclaração, o IBGE aponta que 1,3 milhão de pessoas constituem esse grupo hoje no país —0,61% do total dos habitantes.

As comunidades estão espalhadas por quase 1.700 municípios, a maioria no Nordeste. Segundo o instituto, há 494 comunidades com alguma delimitação territorial formal, número que sintetiza uma das principais demandas dos quilombolas hoje: a titulação de terras.

A história dos quilombos no Brasil remonta ao período colonial; os registros das primeiras comunidades são da década de 1570. Os agrupamentos eram construídos em locais de difícil acesso, para reunir e abrigar pessoas escravizadas que fugiam da violência praticada por portugueses e descendentes.

As comunidades foram mantidas mesmo após o fim da escravidão, consolidando-se como relevante espaço do movimento negro e um dos desafios da questão agrária no Brasil. Com o mapeamento de agora feito pelo Censo, os grupos esperam ter um reforço na luta por mais atenção do Estado —uma promessa do governo Lula (PT).

O episódio desta sexta-feira (28) do Café da Manhã debate o perfil da população quilombola e analisa o estado das políticas públicas voltadas a ela. O podcast fala com Tayguara Ribeiro, repórter da Folha e coordenador da série de reportagens Quilombos do Brasil, feita em parceria com a Fundação Ford.

