Podcast discute a melhora da nota de crédito e o olhar de investidores para o Brasil

São Paulo

Apesar de difíceis, as condições do Brasil não são intratáveis —se houver seriedade e persistência na realização de reformas e no controle das contas públicas. Isso é o que significa a nova nota da agência de classificação de risco Fitch: BB. Na semana passada, a agência melhorou a posição do país, como já tinha feito a S&P.

O Brasil, no entanto, é mantido no chamado grau especulativo, abaixo do grau de investimento, que foi perdido em 2015. Para analistas ouvidos pela Folha, voltar para esse nível de confiança depende de mais reformas estruturantes, políticas de apoio ao investimento privado e estabilização da dívida pública.

A melhora na percepção do ambiente econômico no país tem sido também interna. As quedas de preços e da taxa de desemprego fazem com que ela seja percebida também no dia a dia da população.

O episódio desta segunda-feira (31) do Café da Manhã analisa o atual ambiente econômico do país e como ele está sendo visto lá fora. O podcast entrevista Fabio Pupo, repórter da Folha em Brasília.

