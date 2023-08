Podcast Habitat, da Folha, é finalista de prêmio internacional

São Paulo

O podcast Habitat, lançado pela Folha em outubro de 2021, foi escolhido como finalista do Third Coast International Audio Festival —e foi o único programa brasileiro entre 44 selecionados.

O prêmio, criado em 2000 por uma organização não governamental sediada em Chicago, nos Estados Unidos, é um dos mais renomados do mundo na área. A cerimônia de entrega dos troféus aos vencedores de 11 categorias aconteceu no domingo (6).

O Habitat contou com um especial no site da Folha e teve apoio do Instituto Serrapilheira. A série discute o impacto humano na perda da biodiversidade no planeta e a possibilidade de esse processo levar a uma extinção em massa.

As jornalistas Jéssica Maes e Natália Silva viajaram para diferentes lugares no Brasil —como Amazônia, Pantanal e Abrolhos (Bahia)— em busca de espécies ameaçadas. Os episódios são imersivos e o ouvinte conta com conteúdo extra como fotos dos bastidores, infográficos, ilustrações, referências bibliográficas e transcrição.

O episódio escolhido, finalista na categoria "melhor documentário: língua não inglesa", é o segundo da série. "O breu da floresta" trata do avanço do desmatamento na Amazônia, que faz com que uma salamandra endêmica do Pará corra o risco de desaparecer.

O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio e também no site da Folha, em folha.com/habitat.