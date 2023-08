Podcast analisa se custo financeiro pode convencer ação contra crise climática

São Paulo

Julho se encerrou como o mês mais quente já registrado na história. No hemisfério Norte, ondas de calor, inundações, incêndios e outros fenômenos extremos causaram mortes e destruição, engrossando alertas sobre a emergência climática. Alguns efeitos mais sutis também chamaram a atenção para a amplitude econômica dessa crise.

Cidades na Europa e nos EUA viram estradas racharem, encanamentos derreterem e a produção de petróleo travar. São lembretes de que a infraestrutura atual pode não suportar um planeta mais quente, o que se somaria a impactos já projetados da emergência climática no setor produtivo —da indústria à agricultura—e nas relações de trabalho.

Na "era da ebulição global" definida pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, há "ar irrespirável, calor insuportável e nível inaceitável de lucros financeiros baseados nos combustíveis fósseis". A consultoria Deloitte estima que, se o padrão de emissão de carbono atual for mantido até 2070, o mundo vai ter perdas de US$ 178 trilhões.

No Brasil, a Confederação Nacional dos Municípios diz que de 2013 a 2022 o prejuízo com eventos climáticos extremos foi de R$ 26 bilhões. O país pode ser um dos principais afetados pelo El Niño no segundo semestre, o que deve ser debatido na Cúpula da Amazônia, que começa nesta terça (8), no Pará.

O episódio do Café da Manhã desta segunda-feira (7) fala dos custos da crise do clima e discute se a estratégia de apontar para o bolso funciona como impulsionadora de mudanças efetivas e freio da emergência. O podcast entrevista a economista Fernanda Feil, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF).

