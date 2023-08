Podcast trata da operação da PF contra Carla Zambelli e hacker da Vaza Jato

São Paulo

Uma operação da Polícia Federal mirou, nesta quarta-feira (2), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti, que diz ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a pedido da parlamentar.

Dados de transações financeiras entregues à PF por Delgatti mostram que pessoas próximas à deputada repassaram R$ 13,5 mil a ele. Zambelli, uma das principais aliadas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi alvo de mandado de busca e apreensão da PF. O hacker foi preso.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e partiu de um depoimento prestado por Delgatti à PF em junho. O hacker já era conhecido das autoridades, por ter invadido o celular de procuradores da Lava Jato e divulgado mensagens entre integrantes da força-tarefa e o então juiz Sergio Moro.

Carla Zambelli disse que há uma tentativa de envolver o ex-presidente nas investigações contra ela e que a invasão do CNJ foi uma brincadeira de mau gosto da qual ela não participou. A defesa nega que a deputada tenha envolvimento com qualquer ato ilícito.

O advogado de Delgatti disse à GloboNews que foi pego de surpresa com a prisão, já que o hacker vem colaborando com as investigações. De acordo com ele, Delgatti estuda um acordo de delação premiada.

O episódio do Café da Manhã desta quinta-feira (3) explica a operação que mirou Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti, analisa a importância dela no bolsonarismo e discute se a história pode atingir o ex-presidente. O podcast entrevista Fábio Zanini, editor da coluna Painel, da Folha.

