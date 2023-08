Público está cansado das Helenas brancas e ricas, diz Clara Moneke

São Paulo

O público está cansado das Helenas brancas e ricas das novelas brasileiras. Para a atriz Clara Moneke, mudar os rostos de sempre é um dos fatores que explicam o sucesso de "Vai na Fé", da TV Globo.

"Por muito tempo a gente consumiu o que era dado. Com o crescimento do streaming, a indústria passou a ver que tem como fazer coisas boas sem as clássicas Helenas", diz Clara, em referência às protagonistas das tramas de Manoel Carlos.

A atriz interpreta Kate, personagem que cresceu ao longo da novela das 19h —o último episódio será exibido na próxima sexta-feira (11). Ao podcast Café da Manhã ela conta como foi compor um elenco no qual 70% das pessoas eram pretas e fala sobre representatividade.

A atriz Clara Moneke dá entrevista ao podcast Café da Manhã no estúdio na Redação da Folha - Mariana Goulart - 28.jul.2023/Folhapress

"Eu não quero chegar a um lugar e estar sozinha, entrar em uma sala e ser a única pessoa negra em lugar de poder e hierarquia social. Representatividade muitas vezes me dá medo. Não quero representar ninguém, quero que as meninas, as pessoas, possam estar [ali] também. Que nós sejamos um todo."

No episódio com vídeo do podcast, publicado nesta sexta-feira (4), Clara fala das particularidades de sua geração no enfrentamento ao racismo. "Ainda vivemos em uma sociedade em que a gente não pode falar e se impor. Esse processo é uma responsabilidade da juventude preta: tomar para si esse espaço", diz. "Nós temos que exercitar a fala. A gente não fala —não só sobre racismo, sobre nada. Esse é um dos grandes problemas da juventude: a gente escreve muito na internet, mas não consegue se comunicar."

O Café da Manhã, que traz o fundamental sobre os temas mais importantes do Brasil e do mundo desde 2019, está publicando episódios com vídeo. Eles estão disponíveis no Spotify, dentro do mesmo feed, e no site da Folha.

O Spotify, que oferece vídeo desde julho de 2022, permite que os espectadores assistam gratuitamente ao conteúdo em primeiro plano, com o vídeo em tela cheia, ou ao fundo, para escutar apenas o áudio.

A entrevista produzida pela equipe do Café é captada e editada pela TV Folha. O episódio desta sexta é apresentado por Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Daniel Castro, Carolina Moraes, Gustavo Simon, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A fotografia é de Mariana Goulart, Ludmila Daher, Kyara Silva e Dirceu Neto. A edição de vídeo é de Mariana Goulart.