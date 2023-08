Podcast trata da morte de Prigojin e das suspeitas sobre Putin

São Paulo

Na primeira manifestação depois da morte do líder do grupo mercenário Wagner, Ievguêni Prigojin, o presidente Vladimir Putin afirmou nesta quinta (24) que o ex-aliado era um "empresário talentoso", mas que "cometeu alguns erros sérios em sua vida" e "que era um homem com destino difícil". O líder russo prometeu uma investigação sobre o incidente, mas afirmou que ela deve "levar algum tempo".

Prigojin é o mais próximo ex-auxiliar do presidente russo a morrer em circunstâncias suspeitas. Ele ficou conhecido como "chef de Putin", por ter fornecido serviços de alimentação ao governo, e operava o grupo mercenário desde 2014. Há dois meses, Prigojin liderou um levante contra a cúpula militar do país. Em um grupo no aplicativo de mensagens Telegram, aliados dele acusaram Moscou pela morte.

Apesar da desconfiança em torno do Kremlin, não há, nesse momento, provas que liguem o acidente a Putin. Os motivos da queda do avião em que ele viajava ainda vão ser investigados. A aeronave voava sem intercorrências de Moscou a São Petersburgo, até ficar instável por cerca de 30 segundos e desaparecer do radar.

O episódio desta sexta-feira (25) do Café da Manhã conta o que se sabe sobre a queda do avião em que Prigojin estava, explica as suspeitas sobre o governo russo e discute as repercussões políticas da morte do rival de Putin. O podcast entrevista o repórter da Folha Igor Gielow.

