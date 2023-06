Podcast explica impactos de crise com Grupo Wagner para Putin e Guerra da Ucrânia

São Paulo

Declarações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do líder do Grupo Wagner, Ievguêni Prigojin, nesta segunda-feira (26) reforçaram que a crise deflagrada pelo motim dos mercenários foi debelada —não sem deixar incertos os impactos que o movimento terá na política russa e na Guerra da Ucrânia.

Putin disse que os mercenários terão a opção de se juntar ao Exército —algo que era desejado pelo ministro da Defesa, Serguei Choigu, alvo de críticas de Prigojin— ou ir para Belarus; o ditador do país vizinho foi usado para negociar o fim do motim. Mais cedo, o líder mercenário tinha dito que o motim não visava derrubar o regime, mas "responsabilizar aqueles que cometeram erros" na guerra, em nova indireta a Choigu.

A aparente vitória do ministro, porém, não apaga os "graves problemas de segurança" na Rússia apontados por Prigojin, tampouco indica o que será feito dos mercenários que tiveram papel importante em certos fronts na Ucrânia e em outros conflitos nos quais Moscou tem envolvimento.

Outros pontos atiçados pelo maior desafio à liderança de Putin em duas décadas, incluindo aqueles envolvendo eventuais ações de Kiev e do Ocidente, também restam no ar —o americano Joe Biden disse que os EUA não tiveram nada a ver com o motim.

O Café da Manhã desta terça (27) discute as tensões entre o Kremlin e o grupo de mercenários Wagner e analisa como isso pode impactar a política russa e a Guerra da Ucrânia. O podcast entrevista Vicente Ferraro, cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, seção Rússia e Eurásia.

