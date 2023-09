Podcast discute impactos de reuniões golpistas para a cúpula das Forças Armadas

São Paulo

Oito oficiais-generais próximos do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, confirmaram à Folha que o chefe militar relatou ter recebido apelos de Jair Bolsonaro (PL) por um golpe contra a eleição de Lula (PT).

Freire Gomes e os então comandantes da Marinha e da Aeronáutica, Almir Garnier e Baptista Junior, foram chamados para cerca de dez reuniões com Bolsonaro após a vitória de Lula. Encontros com teor golpista entre o ex-presidente e a cúpula das Forças também foram relatados pelo tenente-coronel Mauro Cid em delação firmada com a Polícia Federal.

O conteúdo da delação do ajudante de ordens de Bolsonaro ainda não é totalmente conhecido e não se sabe se ele entregou provas do que falou —o que poderia embasar denúncias. Mas as primeiras revelações aumentaram tensões internas entre os militares e ampliaram a pressão e o desgaste externo das Forças Armadas.

O Café da Manhã desta quarta-feira (27) analisa como os relatos de reuniões golpistas com a alta cúpula militar no governo Bolsonaro se refletem na posição, na imagem e na atual relação das Forças com o governo. O podcast entrevista Cézar Feitoza, repórter da Folha em Brasília.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann