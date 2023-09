Podcast debate a cultura de assédios em universidades no Brasil

São Paulo

Uma rotina de assédios e agressões se institucionalizou no ambiente universitário? Por que a chamada cultura do estupro persiste no ensino superior? O debate voltou à tona com os vídeos de estudantes de medicina que ficaram nus em uma competição universitária em São Carlos (SP) —o caso ocorreu em abril, mas as imagens viralizaram nesta semana.

A Unisa definiu a atitude dos alunos da instituição que foram identificados como "ato execrável" e expulsou ao menos sete deles. A atlética da universidade afirmou que as imagens não representam os princípios e valores do grupo. A São Camilo, onde estudam jovens que mostram as nádegas em outro vídeo gravado no mesmo evento, disse que avalia se cabe uma medida disciplinar contra eles.

O caso motivou uma apuração da Polícia Civil, e o Ministério da Educação notificou a Unisa a prestar esclarecimentos. A repercussão dos vídeos também renovou a discussão sobre violências cometidas em eventos universitários, a exemplo de trotes, festas e competições —mas que surgem também na rotina acadêmica.

O Café da Manhã desta sexta-feira (22) recebe duas convidadas para tratar do tema. Na primeira parte do episódio, a ativista e pesquisadora Sheylli Caleffi explica o que é a cultura do estupro. Depois, o podcast ouve Lidia Possas, coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Unesp, que analisa como esse quadro se consolidou no ambiente universitário e debate caminhos para superá-lo.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.