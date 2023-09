Podcast analisa ofensiva de governo Lula e STF contra a Lava Jato

São Paulo

Medidas recentes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e do governo Lula (PT) consolidaram uma nova ofensiva contra a Lava Jato, que volta a colocar em xeque a operação. Entre as medidas mais simbólicas está a anulação, pelo ministro do STF Dias Toffoli, das provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht.

No mesmo dia da decisão de Toffoli, a Advocacia-Geral da União criou uma força-tarefa para apurar possíveis irregularidades na operação. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que pediria à Polícia Federal para investigar o acordo de leniência da empresa.

Dino também enviou à PF relatório do corregedor nacional de Justiça sobre movimentações financeiras da Lava Jato. Luís Felipe Salomão determinou a instauração de reclamação disciplinar contra o ex-juiz Sergio Moro e a juíza Gabriela Hardt para apurar "graves indícios" de violações praticadas no âmbito da força-tarefa.

A operação já vinha se esvaziando por decisões anuladas por cortes superiores, depois de questionamentos sobre a parcialidade de Moro e dos procuradores —disparados pela chamada Vaza Jato. A chegada de Augusto Aras, um crítico aos métodos da operação, à PGR também teve impacto, com o fim das forças-tarefas no governo Jair Bolsonaro.

O Café da Manhã desta segunda-feira (25) discute as motivações da ofensiva à Lava Jato, explica o que medidas como a anulação de provas da Odebrecht ainda podem significar e analisa os impactos desse contexto para o combate à corrupção no país. O podcast entrevista José Marques e Felipe Bächtold, repórteres da Folha.

