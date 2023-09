Podcast discute fim da gestão de Aras na PGR e o futuro do Ministério Público Federal

São Paulo

O penúltimo dia de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República foi marcado por um discurso dele exaltando a própria gestão —que "manteve o equilíbrio democrático no país", segundo ele— e elogios de colegas e do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Para o magistrado, "talvez não teríamos democracia" sem o silêncio de Aras.

As falas contrastam com as críticas dirigidas ao procurador-geral ao longo do mandato, pelo que foi visto como omissão em relação a suspeitas sobre Jair Bolsonaro (PL) —em especial ligadas à pandemia, à área ambiental e aos ataques à democracia. O ex-presidente indicou Aras ao posto em 2019 e o reconduziu dois anos depois.

Essa postura da PGR frente à gestão Bolsonaro contribuiu para que Lula (PT) indicasse que não pretende reconduzir Aras. Os favoritos são o subprocurador-geral Antonio Carlos Bigonha, que tem apoio de uma ala do PT, e o procurador-geral eleitoral Paulo Gonet Branco, apadrinhado pelos ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Nenhum deles integra a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, mecanismo que Lula usou para indicações à PGR em seus mandatos anteriores.

O Café da Manhã desta terça-feira (26) discute as marcas de Augusto Aras na PGR, debate o modelo de escolha do procurador-geral e analisa que perfil deve ter a chefia do Ministério Público Federal agora. O podcast entrevista o cientista político Fábio Kerche, professor da UniRio que estuda o tema há mais de 30 anos. Ele é autor do livro "Virtude e Limites — Autonomia e Atribuições do Ministério Público no Brasil".

