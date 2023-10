Podcast conta como milícias se expandiram e agravaram crise no Rio de Janeiro

São Paulo

O Rio de Janeiro viveu na terça-feira (24) o rescaldo do caos do dia anterior, quando criminosos queimaram 35 ônibus e um trem, na maior ação do tipo na cidade. Moradores da zona oeste enfrentaram dificuldades no transporte, a polícia fez novas operações contra milicianos e o governador Cláudio Castro (PL) prometeu endurecer o combate à violência.

Os ataques foram em resposta a uma ação da Polícia Civil que terminou com a morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão —número 2 da principal milícia da cidade. Segundo as investigações, os ônibus teriam sido queimados para despistar agentes próximos ao esconderijo do tio de Faustão, Luis Antonio Braga, o Zinho, chefe do grupo.

Castro chamou as ações de terroristas e repetiu que o problema das milícias não é exclusivo do Rio. Lula (PT), por sua vez, descartou uma intervenção no estado, dizendo que não quer fazer "pirotecnia".

O episódio desta quarta-feira (25) do Café da Manhã explica as transformações das milícias no Rio de Janeiro e discute como a expansão desses grupos agravou a crise na segurança no estado. O podcast entrevista Bruna Fantti, repórter da Folha no Rio, autora de uma série de reportagens sobre o tema.

