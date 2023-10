Podcast discute o rumo das investigações sobre o 8/1 com fim de CPI

São Paulo

A CPMI do 8 de Janeiro no Congresso deve votar na sessão desta quarta-feira (18) seu relatório final. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) leu nesta terça o documento, que sugere o indiciamento de Jair Bolsonaro (PL) pelos crimes de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado.

O ex-presidente é apontado no texto de 1.333 páginas como autor intelectual e moral do golpismo que culminou nos ataques à sede dos Poderes. O documento mira ainda outras figuras centrais do bolsonarismo ao descrever uma escalada que inclui os acampamentos em frente a quartéis e as blitze da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no segundo turno.

A lista de indiciamentos sugeridos tem 61 nomes e inclui também a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, empresários, funcionários do Gabinete de Segurança Institucional e ex-ministros de Bolsonaro —como Anderson Torres e os generais Luiz Eduardo Ramos, Braga Netto e Augusto Heleno; são 22 militares das Forças Armadas citados.

Parlamentares da oposição disseram que o texto de Eliziane está a serviço do governo Lula e que a CPI foi um teatro. Em relatórios paralelos, eles sugerem responsabilizar o atual presidente e integrantes da gestão petista por uma suposta omissão no 8 de Janeiro.

No episódio desta quarta, o Café da Manhã faz um balanço do peso que a CPI do 8 de Janeiro teve e analisa os próximos passos das investigações dos ataques. O podcast entrevista Thaísa Oliveira, repórter da Folha em Brasília.

