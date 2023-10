Podcast explica acusação de monitoramento irregular na Abin durante governo Bolsonaro

São Paulo

O uso irregular de um software capaz de monitorar a localização de qualquer pessoa, com base nos dados enviados pelo celular para torres de telecomunicação, se tornou alvo de operação da Polícia Federal —que mirou servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que atuaram no governo de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com as investigações, os funcionários teriam invadido "reiteradas vezes" a rede de telefonia para acessar a geolocalização de jornalistas, políticos, advogados e adversários de Bolsonaro. Dos mais de 33 mil acessos, pelo menos 1.800 teriam mirado essas pessoas.

Um processo administrativo interno chegou a ser aberto. Na sexta-feira (20), a PF fez uma operação na qual dois servidores foram presos. O ministro Alexandre de Moraes (STF) ainda afastou o número 3 da agência, Paulo Fortunato Pinto. O caso se soma a outras acusações de espionagem por órgãos federais no governo Bolsonaro —em março, episódio semelhante foi revelado na Receita.

Segundo a Abin, o programa israelense FirstMile deixou de ser usado em meados de 2021. A agência afirmou que tem compromisso com a legalidade e que sempre colaborou com as apurações. Sob Lula (PT), a estrutura deixou o guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional e passou para a Casa Civil.

O Café da Manhã desta segunda-feira (23) explica o monitoramento irregular que a Abin fez no governo Bolsonaro e discute o uso do Estado para atender interesses pessoais do ex-presidente. O podcast entrevista Fábio Serapião, repórter da Folha em Brasília.

