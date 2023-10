Podcast: o que pesquisas dizem da sobrecarga que adoece as mulheres brasileiras

São Paulo

A maioria das mulheres brasileiras relata ter uma carga muito grande de responsabilidade: 86% das entrevistadas por uma pesquisa que originou o relatório "Esgotadas", da ONG Think Olga. Como resultado da sobrecarga, elas dizem se sentir ansiosas, estressadas, irritadas, exaustas, com baixa autoestima e tristes.

Efeitos da desigualdade em relação aos homens também viram doença: 45% das brasileiras já tiveram diagnóstico de transtornos mentais como ansiedade e depressão. O acúmulo de funções, com a sobreposição de trabalhos remunerados e não remunerados, é um dos motivos centrais da sobrecarga.

As pressões financeiras, agravadas pelo índice de desemprego maior entre as mulheres no Brasil (10,8%, contra 7,2% entre homens) e pela feminização da pobreza, acentuam o quadro de sobrecarga e sofrimento também entre as pobres e negras.

O episódio desta quinta-feira (26) do Café da Manhã fala sobre a carga mental que impacta a vida e a saúde das mulheres, trata de pressões sociais que agravam o sofrimento delas e discute caminhos possíveis para superar essa questão. O podcast entrevista Fernanda Mena, repórter da Folha.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann e Raphael Concli.