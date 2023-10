Podcast Folha na Sala debate relação da escola com sonhos dos estudantes

São Paulo

A Ana Clara, de 9 anos, sonha em ser como Albert Einstein. A Julia, 10, se imagina presidente da República. E a Soffia, 19, já tem construído o objetivo de ser rapper, que vem desde a infância.

As histórias delas fazem parte do segundo episódio desta temporada do Folha na Sala, que discute o papel da escola e dos educadores na construção dos sonhos dos alunos. Será que o sistema educacional brasileiro está atento aos anseios da juventude?

O podcast de educação da Folha traz estudantes, professores e pesquisadores para a discussão sobre qual é a medida entre descobrir, incentivar e respeitar o sonho dos alunos e, ao mesmo tempo, corrigir rotas e criar as condições para que eles se concretizem.

O episódio também debate a ligação entre o que o estudante aprende na sala de aula e o que ele deseja fazer no futuro —e também no presente.

A sexta temporada do Folha na Sala tem o apoio do Itaú Social e do Sesi-SP e discute o que nós, enquanto sociedade, queremos da escola. Dez episódios vão abordar como alunos, famílias, comunidades, professores, gestores e Estado podem se engajar na melhoria do ensino. As histórias serão contadas também em edições de newsletter.

O podcast é produzido e apresentado pelos jornalistas Juliana Deodoro, que também participou das últimas quatro temporadas, e Paulo Saldaña, repórter da Folha em Brasília que estreia na condução do programa. A coordenação é de Magê Flores e Daniel Castro. Gabriela Mayer faz a supervisão do roteiro, e a edição de som é de Luan Alencar.

No ar desde 2019, o Folha na Sala já debateu casos de sucesso na educação, os impactos da pandemia, os desafios da reabertura das escolas, a história de grandes educadores brasileiros, a democratização da escola pública e o que forma bons professores.