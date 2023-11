Podcast detalha saída de brasileiros de Gaza e analisa relações entre Brasil e Israel

São Paulo

A guerra entre Israel e Hamas mexeu com o cotidiano de Brasília nos últimos dias, com repercussões que afetaram a diplomacia brasileira e as relações com Tel Aviv —enquanto, nos bastidores, seguiam as negociações para a retirada de brasileiros da Faixa de Gaza.

Eles aguardavam há semanas autorização para serem repatriados, o que enfim vai acontecer —o grupo deixou Gaza e chegou ao Egito neste domingo (12) e deve embarcar para o Brasil na manhã desta segunda (13).

Os ruídos entre Brasil e Israel começaram com a operação da Polícia Federal que prendeu suspeitos de terem sido recrutados pelo Hezbollah para planejar ações terroristas contra judeus. O gabinete do premiê Binyamin Netanyahu exaltou a colaboração da agência de inteligência israelense na ação, o que motivou resposta do ministro da Justiça, Flávio Dino.

O embaixador de Israel, Daniel Zonshine, ampliou o desconforto e incomodou governistas ao se reunir com parlamentares para exibir cenas dos ataques do Hamas —o encontro tinha maioria de opositores e a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No episódio desta segunda-feira (13), o embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeas, detalha ao Café da Manhã a operação de saída dos brasileiros da Faixa de Gaza. O programa também entrevista a historiadora Monique Sochaczewski, professora do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), que discute as relações diplomáticas entre Brasil e Israel e analisa como a guerra mexe com elas.

