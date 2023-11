Podcast discute o aumento de antissemitismo e islamofobia em meio à guerra

Uma operação da Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (8) duas pessoas suspeitas de participarem de planos para executar ataques terroristas. A investigação aponta que o planejamento envolveria recrutados pelo Hezbollah, grupo extremista islâmico xiita que atua no Líbano, e teria como alvo prédios da comunidade judaica no Brasil.

A PF cumpriu ainda 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. Dois brasileiros que estariam no Líbano tiveram seus nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol. A Confederação Israelita do Brasil manifestou "enorme preocupação" com as suspeitas de atentados e pediu o combate a qualquer tipo de terrorismo.

A guerra no Oriente Médio fez crescer os casos de antissemitismo e islamofobia em vários países. Os Estados Unidos falam em um aumento de 400% nos ataques contra judeus e em um maior número de ações ofensivas contra muçulmanos desde 2015.

Um menino de seis anos, americano-palestino, foi morto a facadas no estado de Illinois menos de dez dias depois do começo da guerra. Na Alemanha e na França, casas de judeus foram marcadas com pichações da estrela de Davi, como se fazia durante o nazismo.

No episódio desta quinta-feira (9), o Café da Manhã discute como antissemitismo e islamofobia têm crescido em meio à guerra e analisa em que medida críticas e preconceitos se confundem. O podcast entrevista Michel Gherman, professor do departamento de sociologia e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia.