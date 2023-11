Podcast fala do que ajuda e do que atrapalha a qualidade do sono

São Paulo

A dificuldade para dormir está no topo das reclamações dos brasileiros sobre a própria saúde. Uma pesquisa recente do Datafolha indicou que os problemas no sono estão ao lado da ansiedade e de questões de alimentação como as queixas mais frequentes da população.

O problema é mais recorrente entre as mulheres: 35% delas relatam dificuldade para dormir, quando entre os homens são 25%. O sono ruim também é mais comum nas classes D e E —37% das pessoas deste grupo têm queixas, ante 29% entre brasileiros da classe C e 25% das classes A e B.

Ansiedade, estresse, alimentação e exposição às telas estão entre os fatores que interferem na qualidade do sono. E a privação de descanso pode tanto aumentar a incidência de doenças crônicas como diabetes e hipertensão quanto provocar casos agudos de dores de cabeça, perda de memória ou falta de concentração.

No episódio desta sexta-feira (10), o Café da Manhã explica a relação entre dormir bem e a saúde (inclusive a mental) e fala dos caminhos para que as horas na cama sejam realmente de descanso. O podcast entrevista Uirá Machado, repórter da Folha que assina uma reportagem sobre o tema com base na obra do neurocientista Russell Foster.

