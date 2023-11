Podcast: os novos fronts e tensões após um mês da guerra entre Israel e Hamas

São Paulo

A ofensiva terrestre de Israel à Faixa de Gaza mudou a cara do conflito que completa um mês nesta terça (7). A presença de tanques na ruas e de soldados em confrontos diretos transformou o centro da cidade de Gaza, capital do território palestino, em linha de frente.

Os ataques por terra são combinados a bombardeios, que continuam desde o ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro. O conjunto de ações deixa o governo israelense sob pressão internacional, diante do crescente número de mortes de civis.

Na semana passada, Israel foi acusado de alvejar dois campos de refugiados e de atacar uma ambulância que deixava um hospital de Gaza para seguir para o Egito, onde os feridos graves têm recebido atendimento.

Depois do ataque, o governo egípcio fechou o posto de fronteira de Rafah e suspendeu as autorizações para que estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade deixem a região. A saída de novos grupos está condicionada à garantia de segurança no transporte de feridos e ambulâncias. Entre os que aguardam autorização para deixar Gaza estão 34 brasileiros que o Itamaraty tenta repatriar há semanas.

No episódio desta segunda-feira (6), o Café da Manhã conta como estão os fronts da guerra entre Israel e Hamas um mês depois do início do conflito, discute como a comunidade internacional tem olhado para a região e analisa os cenários futuros. O podcast entrevista Igor Gielow, repórter da Folha.

