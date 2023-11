Podcast discute a reta final da Reforma Tributária no Congresso

São Paulo

O plenário do Senado deve analisar nesta quarta-feira (8) o texto da Reforma Tributária. A Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada na terça (7) na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, depois de uma ofensiva do governo —e pressões por mudanças de vários setores, parte delas acatada pelo relator, Eduardo Braga (MDB-AM).

A articulação petista envolveu uma reunião do presidente Lula (PT) com líderes do Senado e um pedido do ministro Fernando Haddad (Fazenda) a empresários para que apoiassem a proposta. O secretário extraordinário Bernard Appy também acompanhou pessoalmente a votação na CCJ —que terminou com 20 votos a favor e 6 contra o texto.

Braga acolheu mudanças até pouco antes da votação, contemplando estados e municípios, setores econômicos e famílias de baixa renda. As alterações devem elevar a alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que é a base da reforma, em meio ponto em relação ao aprovado na Câmara —os 27,5% estão acima do teto de 27% que Haddad previa.

A maior parte dos economistas vê com bons olhos a aprovação da reforma, que se arrasta há décadas no Legislativo. Os analistas dizem que, mesmo com as exceções a alguns setores, as mudanças simplificam e modernizam o sistema de cobrança de impostos.

No episódio desta quarta-feira (8), o Café da Manhã explica o que muda com a reforma tributária, trata das mudanças que o texto sofreu desde que chegou ao Congresso e discute o que a aprovação dele pode significar para o governo. O podcast entrevista Idiana Tomazelli, repórter da Folha em Brasília.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.