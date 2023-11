Podcast explica situação política e jurídica do ministro Juscelino Filho

São Paulo

Depois de resistir à pressão em meio a denúncias no começo do ano, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, voltou a estar no centro de suspeitas. Assessores do governo Lula reconhecem o desgaste, mas apontam que as revelações são da época em que ele era deputado federal —e ponderam o risco de atritos com a União Brasil.

Investigações indicam que Juscelino teria se beneficiado de um esquema com emendas parlamentares —muitas destinadas para a região de Vitorino Freire (MA), base do político. Segundo a PF, o ministro teria relação criminosa com um empresário apontado como dono de uma empreiteira investigada sob suspeita de desvios em contratos com a Codevasf.

Filiado à União Brasil, Juscelino tem influência sobre a bancada na Câmara e é próximo do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Os fatores pesam na balança da gestão petista, que enfrenta dificuldades para ter uma base coesa no Congresso e fazer avançar sua pauta.

A defesa de Juscelino diz que ele não tirou proveito da atividade como deputado e tem repetido que as suspeitas são "ilações absurdas". Segundo os advogados, nada desabona a função dele como ministro.

O Café da Manhã desta segunda-feira (27) discute a situação política e jurídica de Juscelino Filho e analisa o que segura o ministro das Comunicações de Lula no cargo. O podcast ouve Julia Chaib e Mateus Vargas, repórteres da Folha em Brasília.

