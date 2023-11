Podcast conta como escola virou ferramenta política para indígenas

São Paulo

Segundo dados de 2022 do Ministério da Educação, um quarto das escolas indígenas não funciona em prédios escolares e um terço não possui energia elétrica. Além disso, quase metade não dispõe de esgoto sanitário, mais de 3.000 não têm biblioteca, em 66% falta internet e uma parte significativa não usa material didático específico.

Esse cenário é bem diferente daquele que se encontra em Três Unidos, comunidade indígena do Rio Negro. A escola Kanata T-ykua ensina a cultura e a língua para as crianças, é pensada coletivamente por toda a comunidade, tem professores capacitados e infraestrutura para receber os alunos.

No sexto episódio desta temporada, o Folha na Sala vai até o Amazonas, estado que concentra 491 mil indígenas, para mostrar como a educação escolar indígena é uma conquista política e, ao mesmo tempo, é também uma ferramenta política dessa população.

A sexta temporada do Folha na Sala tem o apoio do Itaú Social e do Sesi-SP e discute o que nós, enquanto sociedade, queremos da escola. Dez episódios vão abordar como alunos, famílias, comunidades, professores, gestores e Estado podem se engajar na melhoria do ensino. As histórias serão contadas também em edições de newsletter.

O podcast é produzido e apresentado pelos jornalistas Juliana Deodoro, que também participou das últimas quatro temporadas, e Paulo Saldaña, repórter da Folha em Brasília que estreia na condução do programa. A coordenação é de Magê Flores e Daniel Castro. Gabriela Mayer faz a supervisão do roteiro, e a edição de som é de Luan Alencar.

No ar desde 2019, o Folha na Sala já debateu casos de sucesso na educação, os impactos da pandemia, os desafios da reabertura das escolas, a história de grandes educadores brasileiros, a democratização da escola pública e o que forma bons professores.