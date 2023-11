Podcast trata do racismo ambiental e discute os impactos da desigualdade

São Paulo

O ator e ativista britânico Fehinti Balogun, conhecido por papéis em produções como "Duna" e a série "I May Destroy You", vem ao Brasil na próxima semana para divulgar o filme "Can I Live", dirigido por ele. Inspirado em uma peça homônima, a produção debate o racismo ambiental.

O tema virou central na carreira de Balogun em 2018, quando ele pesquisava para um trabalho no teatro e começou a ler sobre os impactos da crise climática; uma conversa com a mãe abriu os olhos dele para as diferenças desses impactos entre populações negras. O artista e ativista diz ao Café da Manhã que as duas coisas andam juntas: a arte aproxima as pessoas do debate sobre mudanças climáticas e racismo ambiental.

Balogun diz sentir, nas viagens para discutir o tema, uma abertura cada vez maior, ainda que veja como grande desafio fazer esse debate apresentando soluções factíveis —sem elas, na visão do britânico, as pessoas ficam desiludidas e apáticas.

No episódio desta quarta-feira (22), o Café da Manhã explica como a crise climática afeta especialmente populações negras, discute o fenômeno no Brasil e analisa as respostas possíveis. Além de Fehinti Balogun, o podcast entrevista a bióloga quilombola Maíra Rodrigues, doutoranda em geociências pela Unicamp, especialista em política e gestão de recursos naturais e coordenadora da área de racismo ambiental do Instituto Peregum.

