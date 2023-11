Podcast fala do fenômeno Taylor Swift e discute a era dos megashows

São Paulo

A cantora americana Taylor Swift desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (16) e fará seis shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, divididos entre este fim de semana e o próximo. A primeira turnê da estrela do pop no país gera ansiedade nos swifties (aqueles muito fãs da artista), e impacta muito além deles —até o Cristo Redentor foi usado para homenageá-la.

Os milhares de brasileiros que verão Taylor Swift de perto na grandiosa turnê "Eras" também estarão de olho nos recursos visuais das apresentações, uma marca da cantora e dos megashows que cada vez mais compõem a cena musical aqui e lá fora.

O episódio desta sexta-feira (17) do Café da Manhã tem duas partes. Na primeira, trata do tamanho do sucesso da cantora e dos motivos dele, com a repórter da Folha Laura Lewer. Na segunda, explica como esses shows grandiosos ganharam espaço e o que está por trás dessa tendência, com o repórter da Folha Lucas Brêda.

