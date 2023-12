Podcast analisa como polarização política extrapola o voto no Brasil

São Paulo

O incômodo com o outro lado na política não passou. Mais de um ano depois de uma eleição profundamente polarizada, o Brasil segue —e seguirá— dividido, segundo avaliam o jornalista Thomas Traumann e o cientista político Felipe Nunes, autores de "Biografia do Abismo: Como a Polarização Divide Famílias, Desafia Empresas e Compromete o Futuro do Brasil".

Lançado na semana passada, o livro analisa como a polarização extrapolou o voto e chegou a espaços como centros religiosos e esportivos, salas de aula e lojas; preferências ideológicas passaram a pautar o consumo e a se colar à identidade de cada pessoa. Com essa calcificação, lulistas e bolsonaristas acreditam em um país tão diferente do outro que é como se vivessem em sociedades opostas.

Traumann e Nunes analisaram pesquisas feitas pela Genial/Quaest entre 2021 e junho deste ano —um banco de dados de quase 99 mil entrevistas realizadas em todo o país, e de 150 grupos de discussão na campanha eleitoral.

O Café da Manhã desta segunda-feira (4) fala do nível que a polarização alcançou no Brasil, como isso impactou relações pessoais, profissionais e sociais e o que deve vir pela frente. Os autores de "Biografia do Abismo" analisam se existe chance de reconciliação.

