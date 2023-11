Podcast trata da prática de rachadinha no Brasil e das suspeitas sobre Janones

São Paulo

O deputado federal André Janones (Avante-MG) se tornou alvo de um pedido de cassação e de representações na Procuradoria-Geral da República depois da denúncia de um suposto esquema de "rachadinha" no gabinete dele. Dois ex-assessores acusaram o parlamentar depois que um áudio de 2019 de uma reunião liderada pelo deputado veio à tona.

Janones confirmou a autenticidade da gravação, divulgada inicialmente pelo site Metrópoles, mas nega irregularidades. No áudio, o parlamentar cita que assessores teriam de devolver parte do salário para que ele pudesse reconstruir o patrimônio depois da eleição de 2016, em que concorreu a prefeito de Ituiutaba (MG) e foi derrotado.

Cefas Luiz Paulino e Fabrício Ferreira de Oliveira trabalharam no gabinete de Janones até 2021 e 2022, respectivamente. Oliveira chegou a fazer uma denúncia ao Ministério Público de Minas Gerais, que hoje tramita no STF. O deputado chama as acusações de falsas. Janones disse que a atitude dele na reunião não seria ilícita e que a devolução de parte dos salários de assessores não ocorreu, por orientação jurídica.

No Café da Manhã desta quinta-feira (30), o repórter da Folha Ranier Bragon fala da prática de "rachadinha" na política brasileira. Ele detalha as suspeitas envolvendo o deputado André Janones e discute se a denúncia pode respingar no governo.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.