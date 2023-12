Podcast debate as regras da monogamia e das relações abertas

São Paulo

O que a monogamia, as relações abertas, o ciúmes e a intimidade têm a ver com o desejo: esse é o tema do episódio desta sexta-feira (1º) de Meu Inconsciente Coletivo. Para a sétima temporada do podcast, Tati Bernardi consultou psicanalistas sobre as principais queixas que aparecem nos divãs e reuniu dez desses assuntos.

A escritora, roteirista e colunista da Folha conversa com o psicanalista Lucas Charafeddine Bulamah, professor do curso de formação em psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos e autor de "História de uma Regra não Escrita" e "O Self Anônimo" (ed. Zagodoni).

"Para que o desejo se mantenha atuante, aceso, você tem que imaginar que o outro não vai estar sob o seu domínio. Sendo politicamente incorreto, é fundamental que você queira que o outro te pertença para que o desejo funcione, mas o outro nunca vai ceder. Se fizer isso, já era: o desejo vai embora", diz Lucas.

No podcast, que começou a ser publicado em fevereiro de 2021, Tati conversa com psicanalistas, psicólogos e psiquiatras e abre ao público temas recorrentes em suas sessões de terapia. Meu Inconsciente Coletivo já tratou de neuroses modernas, amor, e também de dramas vividos por personagens de grandes livros, filmes e séries.

A sétima temporada conta ainda com a participação dos psicanalistas André Alves, Mario Eduardo Costa Pereira, Lucas Liedke, Carolina Leão, Paulo Beer, Paulo Bueno, Rafaela Zorzanelli, Rosely Sayão e Clarice Paulon. O podcast está nos principais agregadores e tem novos episódios todas as sextas, às 8h.