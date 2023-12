Podcast discute se TV dos anos 90 acabou e analisa disputa com o streaming

São Paulo

Em 2023, Silvio Santos só apareceu uma vez no programa que leva seu nome no SBT, Galvão Bueno não narrou jogos na Globo e Fausto Silva se despediu da Band, onde apresentava uma atração diária. A saída do ar de três das figuras mais simbólicas da TV aberta dos anos 1990 coincide com o debate sobre o estado e o futuro dessa mídia.

Hoje, o streaming está presente em mais de 45% das casas com TV no Brasil e representa uma concorrência significativa por audiência e investimentos —inclusive em produções com o perfil e alguns artistas das emissoras tradicionais. Os canais abertos, por sua vez, têm apostado em plataformas próprias para tornar disponível "on demand" suas produções.

Mas, mesmo sob esse cenário em que se vê forçada a se transformar e se renovar, a TV aberta mantém um peso inegável. Ela está presente em 95% dos domicílios e tem à frente nomes fortes como Luciano Huck, Eliana e Ana Maria Braga —cujas atrações ainda marcam a cultura brasileira e muitas discussões nas redes.

No Café da Manhã desta terça-feira (26), o jornalista e crítico de TV Mauricio Stycer, colunista da Folha, fala das transformações na TV brasileira. Ele analisa o significado de grandes artistas não estarem mais no ar e os reflexos da competição com o streaming.

