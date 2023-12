Podcast explica por que Ucrânia vive pior momento desde início da guerra

São Paulo

No segundo ataque da semana, a Rússia voltou a atingir Kiev nesta quarta-feira (13). Dez mísseis de longo alcance foram derrubados, segundo a Força Aérea ucraniana, mas causaram estrago e deixaram mais de 50 pessoas feridas —o maior número nos ataques à capital desde o início da guerra.

A ofensiva pode indicar uma campanha de inverno por parte de Moscou, que tem reestruturado parte da economia para fomentar o esforço militar. A promessa do Kremlin é ter em 2024 o maior gasto nesse setor desde o fim da Guerra Fria.

Enquanto isso, o ucraniano Volodimir Zelenski faz uma espécie de peregrinação, para tentar reforçar vínculos com aliados e reverter um clima de cansaço do Ocidente com o conflito. Nos Estados Unidos, ele se encontrou com parlamentares e com o presidente Joe Biden para tentar destravar um novo pacote de ajuda.

O Café da Manhã desta quinta-feira (14) explica por que a Ucrânia vive o pior momento na guerra, desde a invasão russa em fevereiro de 2022. O repórter da Folha Igor Gielow analisa a conjuntura no front e fora dele.

