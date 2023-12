Podcast conta bastidores da entrevista de Alexandre de Moraes à Folha

São Paulo

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes recebeu a reportagem da Folha para uma entrevista nesta segunda-feira (11). Relator das ações penais ligadas aos ataques do 8 de Janeiro, o magistrado defendeu a própria atuação no caso, dizendo que o trabalho tem sido referendado pelo plenário do Supremo.

Também rebateu críticas que advogados e parentes dos réus têm feito, apontando abusos nos processos, penas altas e concentração de poder nas mãos do ministro. "Enquanto não havia gente ligada a essas pessoas, elas tinham bordões fascistas em relação àqueles que cometiam crimes. Nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo", disse.

Na entrevista, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral também respondeu sobre os elogios que recebe de setores da esquerda, decisões recentes do STF e a relação atribulada da corte com o Congresso.

O repórter da Folha Fabio Victor, que conversou com Moraes, é o convidado do Café da Manhã desta quarta-feira (13). Ele conta os bastidores da entrevista e analisa o peso que as opiniões do ministro têm nas principais discussões do país.

