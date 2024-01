Podcast discute os recordes da dengue no Brasil e a chegada da vacina

São Paulo

O ano de 2024 começou com números preocupantes ligados à dengue em ao menos oito estados e o Distrito Federal, ao mesmo tempo que o Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas para iniciar um programa de imunização contra a doença. A alta de casos e mortes tem sido vista ano a ano, e 2023 fechou com um recorde de 1.094 óbitos.

A vacinação, inédita para um sistema público de saúde, garantiu até aqui 5 milhões de doses, suficientes para imunizar 2,5 milhões de pessoas (ou 1,1% da população). Inicialmente, o público-alvo é apenas de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos que moram em cidades com mais de 100 mil habitantes e alta taxa de transmissão.

Especialistas dizem que, ante esse cenário, outras estratégias são fundamentais para frear a doença —como o controle da proliferação do vetor, o mosquito Aedes aegypti. Ainda assim, as projeções para este ano se mantêm com um número de casos acima do patamar de 1,3 milhão.

O Café da Manhã desta terça-feira (23) explica o que está por trás da alta da dengue no Brasil e analisa a efetividade do começo da campanha de vacinação e das medidas contra o mosquito Aedes aegypti. O podcast entrevista Julio Croda, infectologista da Fundação Oswaldo Cruz.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.