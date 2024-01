Podcast discute a regulamentação e o impacto das apostas esportivas on-line

São Paulo

Anúncios de sites e apps de apostas esportivas on-line, as chamadas bets, estão por toda parte. Essa proliferação é uma das marcas desse mercado no Brasil. Uma pesquisa do Datafolha, de dezembro, mostrou que 15% dos brasileiros já fizeram ou fazem apostas do tipo — o número é maior entre quem tem de 16 a 24 anos: 30%.

Quem joga gasta, em média, R$ 260 por mês, e os mais pobres têm uma fatia da renda consumida pela atividade. A expansão do mercado acende o alerta de educadores, que chamam a atenção para a popularidade das bets entre jovens (apesar da proibição delas para menores), e de médicos, pelo potencial de dependência.

As apostas esportivas on-line cresceram em um limbo de regras e fiscalização. No fim de 2023, o presidente Lula (PT) sancionou uma lei sobre o tema, que, entre outras coisas, define alíquotas de tributação; o governo mira o potencial de arrecadação da atividade. A regulamentação deve ser finalizada nesse semestre, e a expectativa é que ela também possa coibir fatores como a manipulação de resultados.

