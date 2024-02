Podcast: a força da retórica religiosa na política brasileira hoje

São Paulo

A manifestação do último domingo (25) convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve forte tom religioso. Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o ato reuniu manifestantes e políticos —vários deles ligados ao eleitorado cristão, que tem uma representação política crescente: hoje há três frentes parlamentares ativas no Congresso ligadas a religiões. A maior delas, a Frente Parlamentar Evangélica, tem 210 deputados e 26 senadores.

No palanque em São Paulo, estavam, além de Bolsonaro —que se declara católico—, lideranças evangélicas como o senador Magno Malta, o deputado federal Nikolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que abriu os discursos com uma fala cheia de referências cristãs.

Um levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital, ligado à USP, apontou que, entre os participantes do ato, 43% responderam ser católicos; 29%, evangélicos; 10%, espíritas ou kardecistas; 7% disseram ter outras religiões; e 10%, nenhuma.

O Café da Manhã desta quarta-feira (28) trata de como o discurso religioso tem sido usado pelo bolsonarismo e que força essa questão pode ter para o futuro político do país. O podcast entrevista Rodrigo Toniol, professor de antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Laila Mouallem e Carolina Moraes e edição de som de Thomé Granemann.