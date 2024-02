Podcast discute o saldo do ato convocado por Bolsonaro

São Paulo

A Polícia Federal vai incluir na investigação de um plano golpista na cúpula bolsonarista uma fala do ex-presidente no ato convocado por ele em São Paulo no domingo (25). No discurso em defesa de seu governo, no qual negou a existência da trama golpista, Jair Bolsonaro (PL) citou uma minuta que previa um decreto de estado de defesa.

Documentos com esse teor aparecem nas apurações da PF. Para os investigadores, é possível deduzir da declaração do ex-presidente que ele sabia dos textos e de tratativas para tentar impedir a posse de Lula (PT). O advogado de Bolsonaro disse nesta segunda (26) que a fala fez referência a um texto recebido por ele em 2023 —quando não estava mais no cargo.

Bolsonaro abrandou a agressividade vista em outros discursos e evitou ataques diretos a instituições. A ofensiva mais inflamada ficou a cargo do pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do ato.

O Café da Manhã desta terça-feira (27) analisa as falas e as presenças no ato convocado por Bolsonaro. O jornalista Fábio Zanini, editor da coluna Painel, da Folha, discute ainda as repercussões que podem sair do palanque da avenida Paulista.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Magê Flores e Gustavo Simon, com produção de Laila Mouallem e Carolina Moraes e edição de som de Thomé Granemann.