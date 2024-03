Podcast analisa conclusão da PF sobre morte de Marielle e significados do crime

São Paulo

A Polícia Federal prendeu neste domingo (24) três suspeitos de mandar assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Chiquinho Brazão, deputado federal que acabou expulso da União Brasil, o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, foram detidos preventivamente.



Chiquinho e Domingos são apontados como mandantes do crime. Segundo a investigação, Barbosa arquitetou o plano com eles e, no comando da Polícia Civil, atuou para proteger a dupla e atrapalhar as investigações da própria corporação.

O relatório da PF aponta que o crime não teria uma motivação única; estaria dentro de um contexto complexo de situações que envolviam o mandato de Marielle e opunham a vereadora aos interesses de Chiquinho e Domingos Brazão. Entre essas situações estava uma disputa por terras na zona oeste do Rio. As defesas dos suspeitos negaram as acusações e afirmaram que eles são inocentes.

No Café da Manhã desta segunda (25), os repórteres da Folha Fábio Serapião e Bruna Fantti contam detalhes da reta final da investigação da Polícia Federal. Na segunda parte do episódio, o jornalista Chico Otávio analisa as conclusões da PF e faz um balanço dos significados do crime daqui para a frente. Ele é coautor, com Vera Araújo, do livro "Mataram Marielle".

