Podcast: como caso Marielle amplia debate sobre corrupção na Polícia Civil do RJ

A surpresa manifestada pelas famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes com a suposta participação do delegado Rivaldo Barbosa no crime lançou luz sobre um aspecto da investigação, que teve as conclusões apresentadas pela Polícia Federal neste domingo (24): a percepção de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro virou uma espécie de balcão de negócios a serviço de bicheiros e milicianos.

Barbosa, ex-chefe da corporação, foi acusado de ter arquitetado a morte de Marielle com os irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas estadual. Eles foram presos preventivamente, em operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes (Supremo Tribunal Federal) e se dizem inocentes.

Segundo a investigação, o delegado atuou para proteger os irmãos e embaraçar as apurações da execução. Essa atuação faria parte de uma organização criminosa dentro da Polícia Civil, suspeita de crimes variados.

O Café da Manhã desta terça (26) fala de como o caso Marielle expõe casos de corrupção na polícia fluminense. O jornalista Hudson Correa, coautor do livro "Rio sem Lei" com Diana Brito, conta o histórico de suspeitas de contaminação na instituição e discute como política, crime e polícia têm se misturado na história recente do estado.

