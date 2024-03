Podcast discute relação entre avanço da ultradireita e imigração em Portugal

São Paulo

Com bandeiras anti-imigração e discursos ofensivos contra minorias étnicas, o partido Chega virou a terceira maior força no Parlamento de Portugal, depois da eleição do último domingo (10). A legenda de ultradireita passou de 12 para 48 cadeiras, ficando atrás apenas do Partido Socialista, que governa o país há 15 anos, e da Aliança Democrática, coalizão de partidos de direita que conquistou maioria.

Ainda não está claro se o Chega terá participação no futuro governo português. Mas diante da votação expressiva, que pegou os adversários de surpresa, o partido pode ser convidado a estar na mesa de negociações que definirá o próximo primeiro-ministro do país.

O partido tem feito acenos à parte da comunidade brasileira que rejeita o governo Lula. Em um ato de campanha, o líder do Chega, André Ventura, chegou a dizer que se fosse eleito primeiro-ministro proibiria o presidente brasileiro de entrar em Portugal, sob risco de prisão.

O episódio desta terça-feira (12) do Café da Manhã discute o avanço da ultradireita em Portugal e analisa como o resultado das urnas se relaciona com o crescimento da imigração brasileira no país. O podcast entrevista a jornalista Giuliana Miranda.

