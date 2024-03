Podcast discute os efeitos de investidas reacionárias na educação

São Paulo

Na última semana, três estados decidiram recolher de escolas o livro "O Avesso da Pele", do escritor Jeferson Tenório. Em linhas gerais, as decisões dos governos de Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná têm como justificativa uma suposta linguagem imprópria da obra, com descrições de cenas de sexo, por exemplo.

A censura a livros é uma das estratégias de grupos reacionários na educação. No Brasil, a prática de reprimir temas e abordagens em salas de aula ganhou força entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos —e a educação virou objeto de disputa ideológica no Executivo e no Legislativo.

Na semana passada, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), importante voz do bolsonarismo, foi eleito para a presidência da comissão de educação na Câmara.

O episódio desta segunda-feira (11) do Café da Manhã trata das novas investidas conservadoras na educação, em duas entrevistas. A historiadora Lilia Schwarcz, fundadora da Companhia das Letras, fala sobre a censura a livros como parte dessa estratégia. Fernando Cássio, professor da Faculdade de Educação da USP, analisa como os políticos usam a educação em retóricas conservadoras. Ele integra a Rede Escola Pública e Universidade e o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

