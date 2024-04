Folha lança A que Pauta Chegamos!, podcast que debate temas do noticiário

São Paulo

Um podcast em que colunistas da Folha comentam os principais acontecimentos da política naquela semana. Mas não só isso. Também falam das notícias de economia, cultura, comportamento…

A Folha lança nesta quinta-feira (18) o "A que Pauta Chegamos!". Nele, a escritora Tati Bernardi, o professor e advogado Thiago Amparo e o jornalista e editor do Painel Fábio Zanini aprofundam o que foi destaque nos jornais e nas redes com desdobramentos, bastidores, análises e opiniões —tudo isso com pitadas de alívio cômico.

No episódio de estreia, eles discutem a crise entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, as falhas na gestão da educação do governo Lula e, na área internacional, o risco de guerra entre Irã e Israel. Além disso, analisam como a geração Z vê clássicos como a série "Sex and the City".

"Eu sei que tem um monte de podcast de política, mas em nenhum deles tem uma pessoa que está tão perdida quanto o ouvinte, no caso, eu", afirma Tati Bernardi. Roteirista, apresentadora e resenhista de literatura, ela tem oito livros publicados. Também escreve na Folha há 10 anos, é videocaster de programas no UOL e faz formação em psicanálise há cerca de sete anos.

Thiago Amparo é professor de direito internacional e direitos humanos da Fundação Getúlio Vargas, além de colunista da Folha. "No podcast eu sou o nerd que adora notícias e, com a mesma intensidade, se revolta com elas. Vai ser minha dose semanal de terapia com os fatos da semana, com pitadas alucinógenas de arte e cultura", diz.

Amparo também é mestre e doutor em direito internacional pela Universidade Centro Europeia, fundador e coordenador do Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV e consultor e palestrante em temas de inclusão, diversidade e equidade.

Fábio Zanini, jornalista formado pela USP, é editor do Painel da Folha. Antes, foi editor de Política e Mundo e repórter em São Paulo e Brasília, entre outras funções exercidas no jornal. "Prometo fazer o melhor para explicar o que está acontecendo na política brasileira, mas sei que em alguns momentos isso será impossível", projeta ele com bom humor.

O programa estará disponível nas principais plataformas de áudio, sempre às quintas-feiras. O podcast é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e tem edição de som do jornalista Raphael Concli.

A que Pauta Chegamos!

Onde nas principais plataformas

Quando quintas, às 7h