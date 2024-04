Podcast discute se pressão sobre Israel pode mexer na guerra contra Hamas

São Paulo

No fim de semana que marcou os seis meses da guerra com o Hamas na Faixa de Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, foi novamente alvo de grandes protestos nas ruas do país. Os atos pedem esforços maiores para o resgate de reféns ainda sob posse do grupo terrorista e a convocação de novas eleições.

Netanyahu viu as críticas ao governo dele subirem de tom —inclusive de aliados, como os Estados Unidos— desde que um bombardeio com drone atingiu veículos de uma ONG de assistência humanitária em Gaza. O governo reconheceu o caso como um erro grave, e o premiê disse que "isso acontece em tempos de guerra".

Em meio à pressão crescente, Israel fez recuos pontuais: autorizou a reabertura de duas passagens para envio de ajuda humanitária, anunciou a demissão de dois militares no âmbito da investigação sobre o ataque à ONG e, neste domingo (7), reduziu o número de tropas no sul de Gaza citando "preparação para ações futuras". Ainda assim, Netanyahu rejeita passos maiores. Ele é contra novas eleições e tem reafirmado os planos de atacar a cidade de Rafah, último refúgio de metade da população de Gaza.

O episódio desta segunda-feira (8) do Café da Manhã faz um balanço dos seis meses de guerra. Karina Calandrin, pesquisadora do Instituto de Relações Internacionais da USP e professora do Insper e da Universidade de Sorocaba, discute como as pressões renovadas sobre o governo israelense mexem com o futuro do conflito.

