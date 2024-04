Podcast analisa o embate entre Petrobras e governo e a fritura de Prates

São Paulo

Uma entrevista do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à Folha escancarou o embate entre a pasta dele e o comando da Petrobras, presidida por Jean Paul Prates.

Silveira reconheceu aos repórteres Fábio Pupo e João Gabriel que há divergências com Prates e criticou a atuação dele à frente da estatal. Prates ironizou a possibilidade de ser demitido, mas pediu uma reunião com o presidente Lula para definir o futuro dele na empresa —o encontro ainda não aconteceu.

O pano de fundo do conflito envolve divergências no pagamento de dividendos a acionistas e os investimentos na chamada transição energética.

No episódio desta sexta-feira (5) do Café da Manhã, Fábio Pupo explica a crise entre governo e Petrobras e discute quais podem ser os próximos passos dela.

