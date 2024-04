Podcast conta caso do suposto quadro falso de Tarsila e explica disputa de herdeiros

São Paulo

Um quadro mantido em segredo dentro de uma mala de madeira, com preço de venda de R$ 16 mihões, marcou a SP-Arte, principal feira do setor no país, encerrada no domingo (7). A tela tem a assinatura "Tarsila 25", e se parece com produções de Tarsila do Amaral, mas, segundo especialistas, não seria da modernista.

O dono do quadro, que não quis se identificar, afirma que o quadro teria sido um presente de casamento dos pais e estava no Líbano desde os anos 1970 —por isso, não entrou no catálogo oficial da pintora, finalizado em 2008. A família de Tarsila, uma das mais valorizadas artistas brasileiras hoje, contratou um perito para tentar validar a obra.

Tarsila não teve filhos, e o legado dela é administrado por sobrinhos-netos. Ao mesmo tempo que atuaram para torná-la o nome pop que é hoje, os herdeiros travam uma briga judicial envolvendo os direitos da produção da artista. A disputa se acentuou depois que obras dela passaram a movimentar cifras na casa das dezenas de milhões.

O episódio desta sexta (12) do Café da Manhã explica essas tramas novelescas do mundo das artes: o quadro de milhões que pode ser falso, os interessados no dinheiro que obras como essa movimentam e o racha na família que envolve o legado de uma artista. O podcast entrevista João Perassolo, repórter da Folha, e Silas Martí, editor da Ilustrada.

