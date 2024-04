Podcast analisa os interesses e ambições políticas de Rodrigo Pacheco

São Paulo

O presidente Lula (PT) disse nesta terça (23) querer se reunir nos próximos dias com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir a crise entre os Poderes e a relação com o Congresso. No domingo (21), o petista se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar do tema.

Lula quer falar também da PEC (proposta de emenda à Constituição) do Quinquênio, que turbina o salário de juízes e promotores e pode custar cerca de R$ 40 bilhões. A medida é patrocinada por Pacheco, que tem oscilado entre acenos à direita e à esquerda, e já foi aprovada pela Comissão de Constituição de Justiça do Senado.

Pacheco tem ganhado atenção por vitórias recentes –além da PEC do Quinquênio, ele também conseguiu fazer avançar outra medida que patrocina, a PEC que proíbe porte e posse de drogas– e pelo temor no Planalto e no STF (Supremo Tribunal Federal) de que sua sucessão na presidência do Congresso abra espaço para pautas da oposição bolsonarista.

O episódio desta quarta-feira (24) do Café da Manhã discute os interesses e as ambições de Rodrigo Pacheco na política. A repórter da Folha Thaísa Oliveira analisa como ele tem atuado nas crises e nos diálogos com o Planalto e explica as intenções do político para o próprio futuro e para a sucessão no Congresso.

