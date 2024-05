Podcast: Como a morte do presidente do Irã mexe com o Oriente Médio

São Paulo

O futuro do Irã e do Oriente Médio está em aberto depois da morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, na queda de um helicóptero no último domingo (19). O próximo presidente será escolhido em novas eleições e ainda é incerto se o futuro ocupante do cargo dará continuidade à política ultraconservadora e linha dura que marcou a gestão de Raisi –com dura repressão a protestos, agravamento de tensões com os Estados Unidos e ampliação do apoio a grupos terroristas como o Hamas.

A morte do presidente também gera uma incógnita sobre a sucessão ao posto de líder supremo, autoridade máxima (religiosa e política) do país que define estratégias de defesa, segurança e diplomacia. Ebrahim Raisi era visto como possível sucessor do atual líder, o aiatolá Ali Khamenei, de quem era muito próximo.

A sucessão deve ser acompanhada com atenção por atores internacionais, uma vez que a situação política do Irã é central para a dinâmica do Oriente Médio. O aiatolá Ali Khamenei decretou luto oficial de cinco dias no país e nomeou o vice-presidente Mohammad Mokhber como interino. Pela lei, uma nova eleição deve ser convocada em até 50 dias.

O episódio desta terça-feira (21) do Café da Manhã fala sobre o futuro do Irã e do Oriente Médio com a morte de Ebrahim Raisi. Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade Harvard, explica a relevância de Teerã hoje e como a instabilidade no país pode mexer com a geopolítica.

