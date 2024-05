Podcast discute desafios para reconhecimento do Estado palestino

São Paulo

Noruega, Irlanda e Espanha anunciaram nesta quarta-feira (22) que vão se juntar a 142 países que reconhecem a Palestina como Estado. Com a guerra entre Israel e Hamas em curso na Faixa de Gaza, a reivindicação tem outras camadas além da luta histórica dos palestinos. Isso foi deixado claro pelos líderes europeus, que disseram esperar que o ato acelere um cessar-fogo.

Israel atacou a decisão, chamou os embaixadores do país de volta e anunciou que vai repreender diplomatas dos países europeus em Tel Aviv.

A pressão engrossa críticas feitas a Israel pela ofensiva na Faixa de Gaza, que têm isolado o premiê Binyamin Netanyahu. Na segunda-feira (20), o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, pediu mandados de prisão contra o político e o ministro da Defesa dele por crimes de guerra e contra a humanidade. Três líderes do Hamas também foram alvo do procurador.

O episódio desta quinta (23) do podcast Café da Manhã discute o significado de mais países apoiarem o Estado palestino neste momento. Arlene Clemesha, professora de história árabe da USP, conta como esse tema mexe com a disputa na região e analisa os desafios para que a Palestina se consolide como país independente.

