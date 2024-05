Podcast relata início do processo de limpeza e reconstrução no Rio Grande do Sul

São Paulo

Com o nível do lago Guaíba recuando a uma marca próxima dos 4 metros, partes de Porto Alegre e da região metropolitana começaram a secar nos últimos dias. Aos poucos, as pessoas tentam voltar para casa, reabrir comércios e retomar as aulas nas escolas.

Mutirões de limpeza têm sido organizados, já que a água que ocupava as ruas deu lugar a lixo e entulho. Ainda assim, muitos imóveis foram perdidos, vários outros continuam inundados há mais de 15 dias e centenas de milhares de pessoas continuam em abrigos ou mesmo acampando às margens de rodovias.

Enquanto porções do Rio Grande do Sul iniciam o processo de reconstrução, outras se preocupam com a previsão de nova frente fria, com risco de chuvas, a partir desta quarta (22).

O episódio desta quarta do Café da Manhã conta como está o começo da limpeza e da reconstrução no estado com a água baixando em alguns lugares. Paula Soprana, editora do DeltaFolha e enviada da Folha ao Rio Grande do Sul, fala das demandas da população, da retomada do cotidiano e de como as autoridades estão avaliando as perdas.

